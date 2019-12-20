Juventus'un Lazio'ya Karşı Süper Kupa Zaferi
2013-14 sezonu öncesi Serie A şampiyonu Juventus ve İtalya Kupası şampiyonu Lazio İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Juventus, Pogba, Chiellini, Lichtsteiner ve Tevez'in golleriyle 4-0 kazandı.
20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16
2013-14 sezonu öncesi Serie A şampiyonu Juventus ve İtalya Kupası şampiyonu Lazio İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Juventus, Pogba, Chiellini, Lichtsteiner ve Tevez'in golleriyle 4-0 kazandı.
Kaynak: Dugout
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