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Juventus'un Lazio'ya Karşı Süper Kupa Zaferi

2013-14 sezonu öncesi Serie A şampiyonu Juventus ve İtalya Kupası şampiyonu Lazio İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Juventus, Pogba, Chiellini, Lichtsteiner ve Tevez'in golleriyle 4-0 kazandı.

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

2013-14 sezonu öncesi Serie A şampiyonu ve Kupası şampiyonu İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Juventus, Pogba, Chiellini, Lichtsteiner ve Tevez'in golleriyle 4-0 kazandı.

Kaynak: Dugout

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