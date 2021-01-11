Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da başladı

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan 2021 yılının ilk judo organizasyonunda tatamiye çıkan Türk sporculardan 48 kiloda Gül Kader Şentürk ile 60 kiloda Mihraç Akkuş rakiplerine mağlup oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan 2021 yılının ilk judo organizasyonunda tatamiye çıkan Türk sporculardan 48 kiloda Gül Kader Şentürk ile 60 kiloda Mihraç Akkuş rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıracak Doha Masterler başladı.

Organizasyonun ilk gününde Türkiye'yi temsilen tatamiye ilk olarak kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ile erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş çıktı.

İlk turda Azerbaycanlı Aisha Gurbanlı ile karşılaşan milli sporcu Gül Kader Şentürk, normal süresi puansız tamamlanan müsabakanın altın skorunda rakibine mağlup oldu.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ise Kazak Gusman Kırgızbayev ile karşılaştı. Mihraç Akkuş, normal süresi puansız geçilen karşılaşmayı altın skorda kaybetti.

Erkeklerde yarın 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turda İtalyan Giovanni Esposito ile karşı karşıya gelecek. 81 kiloda ilk maçını bay geçen Vedat Albayrak ise ikinci turda Bulgar rakibi Ivaylo Ivanov ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu