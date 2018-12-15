Jolly Joker'de Koray Avcı Esintisi Başladı

Sahnesine "Adaletin Bu Mu Dünya" şarkısı ile başlayan Koray Avcı " Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gece olacak, söz veriyoruz. 76 kiloyla karşınıza gömlek, pantolon ile çıkmak istedim. Merak etmeyin, biraz sonra değişeceğim. Ben şalvara alışkınım, rahat edemiyorum." sözleriyle misafirlerini güldürdü. Ünlü şarkıcı Avcı "Hatırlayanınız var ise eskiden karışık cdler yapardık. İşte o karışık cd benim. Bugün Neşet Ertaş'tan Pir Sultan Abdal'a, Pir Sultan Abdal'dan Ahmet Kaya'ya bir çok şarkı söyleyeceğim." diyerek sevilen parçaları seslendirdi.

Jolly Joker Beyoğlu sahnesini tıklım tıklım dolduran Koray Avcı'ya tüm hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Avcı " Geçenlerde telefonum çaldı. Bir açtım telefonu, Yıldız Tilbe. Buyur abla dedim. 'Yeni bir albüm yapıyoruz, okumak ister misin' diye sordu. Dedim abla bir şartım var. Şarkıyı ben seçersem seve seve okurum. Okuduk valla, alkışlar Yıldız Tilbe'ye gelsin." sözleri ile alkış alırken "Ummadığın Anda" şarkısını seslendirerek konserinin ilk yarısını sonlandırdı.

Programının ikinci yarısında kendisine alıştığımız tarzı olan şalvarla çıkan Koray Avcı "Bugün Selda Bağcan'ın doğum günü, alkışlar ona gelsin." sözleriyle Selda Bağcan'ın "Yaz Gazeteci Yaz" isimli parçasını söyledi. Performansına söylediği oyun havaları ile devam eden Avcı herkesi ayağa kaldırırken dansı ile de ilgi odağı oldu. Bir ara sahneden inerek izleyicilerinin arasında şarkı söyleyen Koray Avcı tüm sevenlerinin elini sıkarken özçekim yapmak isteyen hayranlarını kırmadı.