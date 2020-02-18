Jens Bischof: "Avrupa'dan Türkiye'ye 2020 yılının yazında 7 milyon koltuk planlıyoruz"

18.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:07

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, "3 yıl içerisinde büyümemizde çok ciddi gelişme yaşandık, bu durum mali tablolarımıza yansıdı. 2016 ve 2019 yılları arasında gelirlerimizi yüzde 45 oranında arttırmayı başardık. 2019 yılına geldiğimizde şirket olarak rekor bir gelir elde ettik; 1.4 milyar euro. 10 milyondan fazla yolcu taşıdık" dedi.



Bu yıl havacılık ve turizmde 30'uncu yılını kutlayan Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019 yılında tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. SunExpress, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek 1.4 milyar avro'nun üzerinde gelir elde etti. 2019 yılında taşınan yolcu sayısı 10 milyonu aşarken, doluluk oranı ise yüzde 83 olarak gerçekleşti.



Toplantıya, SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen'in yanı sıra 15 Nisan itibarıyla SunExpress'in yeni Genel Müdürü olarak göreve başlayacak Dr. Max Kownatzki katıldı.



"2019 yılında şirket olarak rekor bir gelir elde ettik; 1.4 milyar euro"



2010 yılını değerlendiren Jens Bischof, "3 yıl içerisinde büyümemizde çok ciddi gelişme yaşandık, bu durum mali tablolarımıza yansıdı. 2016 ve 2019 yılları arasında gelirlerimizi yüzde 45 oranında arttırmayı başardık. 2019 yılına geldiğimizde şirket olarak rekor bir gelir elde ettik. 30 yıllık tarihimizde 1.4 milyar euroluk gelir elde etti. 10 milyondan fazla yolcu taşıdık. 65 binden fazla uçuş gerçekleştirdik. Koltuk doluluk oranımızda yüzde 83'ün üzerindeydi. İç hatlarımızda, temel pazarlarımızda, turistik destinasyonlarımızda, Anadolu'da ve diğer coğrafyalarda toplam 30 ülkeye hizmet veriyoruz. 90'dan fazla destinasyonda hizmet veriyoruz" dedi.



"2020 yılında Türk turizm için büyüme trendi devam edecek"



2020 yılında Türk turizm için büyüme trendinin devam edeceğini vurgulayan Bischof, "Türkiye'deki turizm sektörüne inanıyor ve güveniyorum. Şu anki koşullarda çok ciddi bir değişiklik olmazsa turizm Türkiye'de rekor bir yıl bizi bekliyor. Türkiye'nin cazibeli ve çekici bir turizm destinasyonu olduğuna inanıyorum. Paranın değeri açısında turistlere çok iyi koşullar sağlıyor. 2020 yılı, Türk turizm açısından çok iyi bir yıl olacak" diye konuştu.



"Avrupa'dan Türkiye'ye 2020 yılının yazında 7 milyon koltuk planlıyoruz"



2020 hedeflerini açıklayan Bischof, "Sadece Avrupa'dan Türkiye'ye 2020 yılının yazında7 milyon koltuk planlıyoruz. 14 tane yeni rota açacağız. Toplamda da Türkiye'de 17 şehri, Avrupa'da 39'dan fazla noktaya direkt tarifeli uçuşla bağlayacağız. Yani kapasitemiz artacak. Yeni uçuşlarımız, Milano, Prag, Üsküp ve Budapeşte'den İzmir'e gerçekleşecek. Bunlar yeni hatlarımız. Ercan Havalimanı ile İzmir'i birbirine bağlayacağız. Bu çok önemli ve yeni rotamız. Yeni rotalarımızı; Bremen ve Marsilya'dan Antalya'ya bağlayacağız. Uluslar arası destinasyonlarda 43'e çıktık. 1.9 milyon koltuk sayısı İzmir dış hat uçuşlarına ayrılacak. Burada yeni 5 rota geliştirilecek. Antalya dış hat uçuşlarında 3.8 milyon rekor koltuk sayısına ulaşacağız. Almanya, Avusturya ve İsviçre dışındaki ülkelerde de artık bağlantımız olacak" şeklinde konuştu.



Anadolu'nun 13 şehirden Avrupa'ya 17 kente uçuş



Yeni destinasyonlara değinen Bischof, "Anadolu ve Avrupa arasındaki bağlantılara baktığımızda yeni rotalarımız var. Edremit yeni ve önemli destinasyonumuz. Konya'dan Helsinki'ye, Eskişehir'den Düsseldorf'a, Malatya'dan Frankfurt'a, Adana'dan Hamburg, Viyana ve Brüksel'e uçuşlarımız olacak. Anadolu uçuş ağımız çok ciddi şekilde büyüyor. Amacımız sadece Türkiye'ye turist getirmek değil, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan aileleri birbirine bağlamak. Mevcut destinasyonların sayısını düşünürsek, 1 milyondan fazla koltuk için 7 yeni uçuş ve Anadolu'nun 13 şehirden Avrupa'ya 17 kente uçuş yapmak için yaptığımız bu taahhüt çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.



Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise şöyle konuştu: "Şirketimizin, uzun yıllar çift haneli büyüme ve karlılık oranını da yüzde 8-10 bandında tutmak gibi önemli bir hedef var. 2019 yılın çift haneli büyümemiz ve 1,4 milyar euro ciroya ulaşmamız tekrarlanan bir başarı oldu. Bunda Türk turizmin stratejisinin doğru olmasının, dünyanın pek çok noktasından Türkiye'ye taşımakta başarılı olduğunuz turistlerin ve Avrupa pazarındaki ciddi canlanmasının katkısı oldu. 2020 yılında aynı stratejiyi yine çift haneli büyüme rakamlarını yakalamak için bütçemizi yaptık. 2020 yılının yaz sezonuna dönük almış olduğumuz rezervasyon verilerine göre, 2020'nin yeni rekorların tazelenmesi için önemli fırsatlar verdiğini gösteriyor. Sezona hazırız ve rekorlarımızı tazeleyeceğimize inandığımız bir yıl bizi bekliyor".



1 Mart itibarıyla Eurowings'in yeni CEO'su olarak göreve başlayacağını belirten SunExpress CEO'su Jens Bischof, toplantının sonunda 15 Nisan itibarıyla görevi devralacak olan SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki'yi de tanıttı.



SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen de Bischof'a teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA