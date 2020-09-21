Japonya'nın 2020 Tokyo'ya ev sahipliği sürecinde yolsuzluk raporu ortaya çıktı
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Japonya'nın 2020 Tokyo'ya ev sahipliği sürecinde yolsuzluk raporu ortaya çıktı

Japonya'nın 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği sürecinde Tokyo Olimpiyat Komitesi'ne bağlı bir danışmanlık fimasının, eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata'nın hesabına 370 bin dolar yatırdığı ortaya çıktı.

Japonya'nın 2020 Tokyo'ya ev sahipliği sürecinde yolsuzluk raporu ortaya çıktı
21.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:00

Japonya'nın 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği sürecinde Tokyo Olimpiyat Komitesi'ne bağlı bir danışmanlık fimasının, eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata'nın hesabına 370 bin dolar yatırdığı ortaya çıktı.

Japon Kyodo haber ajansına göre, İstanbul'un da ev sahibi adayları arasında yer aldığı 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yürüten Fransa ve ABD'de yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yayımlanan rapora göre, Tokyo Olimpiyat Komitesi ile iş birliği yapan Singapur merkezli Black Tidings adlı danışmanlık şirketi, o dönem ev sahipliği sürecinde Afrika ülkelerinin oylarını satın alma karşılığında IAAF'ın pazarlama müdürü görevini yürüten Papa Massata Diack'ın hesabına toplam 370 bin dolar ödeme yaptı.

Kyodo'ya konuşan Papa Massata ise yapılan ödemeleri kabul ederken, bu ödemlerin Tokyo'nun 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği süreciyle ilgisi olmadığını iddia etti.

Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin, söz konusu şirketin hesabına 2 milyon dolar ödeme yaptığının tespit edilmesinin ardından hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Tsunekazu Takeda, komitedeki başkanlık görevinden geçen yıl istifa etmişti.

İstanbul, 2013'ün eylül ayında yapılan oylamada, Japonya'nın başkenti Tokyo ve İspanya'nın başkenti Madrid ile yarışmıştı. İlk turu geçen İstanbul, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahipliğini, finalde 96 IOC üyesinden 60'ının oyunu alan Tokyo'ya kaybetmişti.

IAAF'ın 1999-2015 yıllarında başkanlığını yürüten Papa Massata'nın babası Lamine Diack ise 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddiasıyla Fransa'da yürütülen davada geçen hafta 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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