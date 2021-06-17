Japonya'daki maçta ülkesindeki askeri darbeyi protesto eden Myanmarlı milli takım kalecisi memleketine dönmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'daki maçta ülkesindeki askeri darbeyi protesto eden Myanmarlı milli takım kalecisi memleketine dönmedi

Japonya'daki maçta ülkesindeki askeri darbeyi protesto eden Myanmarlı milli takım kalecisi memleketine dönmedi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası eleme maçında Myanmar'daki askeri darbeyi protesto etmek için üç parmakla selam veren Myanmar futbol takımının kalecisi Pyae Lyan Aung, ülkesine dönmeyeceğini ve mülteci statüsü için Japonya'ya başvuruda bulunacağını açıkladı.

Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası eleme maçında Myanmar'daki askeri darbeyi protesto etmek için üç parmakla selam veren Myanmar futbol takımının kalecisi Pyae Lyan Aung, ülkesine dönmeyeceğini ve mülteci statüsü için Japonya'ya başvuruda bulunacağını açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Osaka eyaletindeki Kansai Havaalanı'nda gazetecilere konuşan Myanmarlı 27 yaşındaki kaleci, ülkesine dönerse "hayatı risk altında olacağı" için Japonya'da kalmaya karar verdiğini söyledi.

Pyae Lyan Aung, ordunun Myanmar'daki evini ziyaret ettiğini belirterek takım arkadaşlarının ve ailelerinin güvenliği konusunda endişelendiğini belirtti.

Japonya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçı sonrasında dün gece takım arkadaşlarıyla ülkesine dönmesi gereken futbolcu uçağa binmeyi reddederek havaalanındaki göçmenlik yetkililerine Japonya'da kalmak istediğini bildirdi.

Japonya ile Myanmar arasında 28 Mayıs'ta oynanan maçta Pyae Lyan Aung, Myanmar milli marşı çalınırken İngilizce olarak "Adalete ihtiyacımız var" yazan sağ elinin üç parmağını kaldırdı.

Üç parmakla yapılan selamlı protesto, Myanmar'da seçilmiş hükümeti deviren 1 Şubat askeri darbesine karşı sıklıkla kullanılıyor. Milli takım kalecisinin selamlı protesto görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu arada, rutin basın toplantısında konuşan Japonya Kabine Sekreteri Kato Katsunobu, hükümetin "onun (futbolcunun) isteklerini dinleyerek düzgün bir şekilde yanıt vermek istediğini" dile getirdi.

Pyae Lyan Aung, sivil lider Aung San Suu Çii liderliğindeki hükümet görevine döndüğünde ülkesine döneceğini ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 863 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'daki maçta ülkesindeki askeri darbeyi protesto eden Myanmarlı milli takım kalecisi memleketine dönmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 13:43:44. #1.13#

title