Japonya Adalet Bakanı, Ghosn'un açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin yargı sistemi savundu
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Japonya Adalet Bakanı, Ghosn'un açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin yargı sistemi savundu

Japonya Adalet Bakanı Mori Masako, Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Renault CEO'su Carlos Ghosn'un yaptığı basın açıklamasına tepki göstererek, Japon yargı sistemini savundu

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:06
Japonya Adalet Bakanı, Ghosn'un açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin yargı sistemi savundu

Adalet Bakanı Mori Masako, Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Renault CEO'su Carlos Ghosn'un basın açıklamasına tepki göstererek, ülkesinin yargı sistemini savundu.


Mori, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'daki adalet sistemine yönelik ithamlarda bulunan eski Ghosn'un açıklamalarına yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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