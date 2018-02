Japonlar, Türk Tavuğu Yiyecek - Balıkesir

Merkezi Bursa'da bulunan Has Tavuk, Balıkesir'in Susuruluk ilçesindeki tesislerinden Japonya'ya ilk tavuk eti ihracatını yaptı.

Türkiye'de birçok ilde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Has Tavuk, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari anlaşmanın ardından ilk olarak 500 tonluk tavuk eti ihracatını gerçekleştirdi.

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, firmanın Susurluk tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak Japon firması Sumitoma Corparation Türkiye Direktörü Soto Sunaga'ya Türk bayrağı hediye etti. Türk bayrağını öpüp alnına koyan Sunaga da Aydemir'e Japonya bayrağı verdi.

Daha sonra Japonya'ya gönderilmek üzere hazırlanan konteynerin önünde açıklama yapan Aydemir, Japon pazarının beyaz et sektöründe kaliteye çok önem verdiğini söyledi. Aydemir, "Hepimiz bu ülkede şu an hassas günler yaşıyoruz. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Bize düşen milli birlik ve beraberlik ruhu içinde ülkemizin ekonomik savaşını vermek. Bu anlamda yeni ufuklarda yeni yelkenlerle beraber güçlü dostlarımızla yeni hedeflere koşmak bizi mutlu ediyor, ayrıca gurur veriyor." diye konuştu.

Aydemir, Japonya pazarının önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Japonya pazarı gibi özelikle kalite, seçicilik anlamında ve dünyanın en büyük tavuk ithal eden pazarlarında yer almış olmak ve bu ihracatı ilk yapan firma olmak Has Tavuk olarak bize gurur veriyor. 2 yıl içinde 600 bin ton ithalat talepleri var biz de bunu karşılamaya çalışacağız. İlk etapta bu çerçevede 500 tonluk sevkiyat ile başlayıp hızlı bir şekilde bu hedefi tutturmaya çalışacağız. Türk hükümetinin Japon hükümetiyle yürüttüğü çalışmalar 2 ay önce sonuç buldu ve Türk hükümeti ile Japon hükümeti karşılıklı tavuk ve tarım ürünleri ithalatı üzerine anlaşma sağladılar. Bu anlaşmanın ardından ilk ihracatı bugün gerçekleştiriyoruz. Has Tavuk olarak 2017'de 26 ülkeye 45 milyon dolar ihracat yaptık. 2018'de ise Sumitoma Corparation ile bu rakamımız 100 milyon dolara daha sonraki yıllarda ise çok büyük hedeflere ulaşacak. Çünkü güçlü dostlarımız, güçlü partnerlerimizin bizi o ufuklara götüreceği düşüncesindeyiz."

"Türkiye bizim için ilk"

Sumitoma Corparation Türkiye Direktörü Soto Sunaga ise beyaz et ithalatı için birçok ülkede araştırma yaptıklarını, elemeler neticesinde Türkiye'de karar kıldıklarını aktardı.

Türkiye'de de 10 firma ile görüştüklerini belirten Sunaga, şunları kaydetti:

"Sumitoma Corparation olarak yeni bir rekabet pazarına giriyoruz. Bu ürünlerle beraber biz son kullanıcıyı hedefliyoruz. Bu konuda Has Tavuk ile beraber Japon pazarında bütün hedefleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Japonya pazarı çok fazla talep olan bir pazar. Bu talepler için Has Tavuk ile beraber talep edilen 3 milyon doları aşacağımızı hedefliyoruz. Sumitoma Corparation olarak 35 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz, İstanbul'da. Tat konserve ve Tat salçalarında yatırımımız var. Yeni yatırımlar için bu yatırımların sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Firma olarak beyaz et ithalatını Brezilya, Çin, Tayland'an yapıyorduk Türkiye bizim için ilk. Biz uzun zamandır Japonya'da et sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Birçok ülkeyle görüşme yapıldı ancak 'kuş gribi' ile ilgili Polonya ve Türkiye bize en iyi fırsatı sundu. Araştırmalar sonucunda Has Tavuk ile işlemlere başladık. Türkiye'de de 10 farklı firmayla görüşme yaptık en son Has Tavuk ile karar kıldık. Türk kanatlı sektörü, dünya standartlarında. Bu nedenle Japonya pazarına Türk kanatlı ürünlerini aldık."

Daha sonra Aydemir ile Sunaga ilk konteynerin yüklendiği tırı, el sallayarak uğurladı.