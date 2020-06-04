Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri baskında kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri baskında kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi. Operasyonda ikamet sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen istihbari faaliyetler sonucunda Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde N.A.'nın (50) izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Alınan arama talimatının ardından şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 495 kök kenevir bitkisi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA