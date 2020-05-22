Jandarmadan asayiş uygulaması
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Jandarmadan asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan bayramı dolayısıyla "Asayiş ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi.

Jandarmadan asayiş uygulaması
22.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:25

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan bayramı dolayısıyla "Asayiş ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ilçe merkezine gelen ve giden araçlar durduruldu.

Çankırı yolu üzerinde yapılan uygulamada, Trafik timleri tarafından araçların ve sürücülerin kontrolleri yapılarak, kovid-19 salgını nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu. Jandarma trafik timleri tarafından emniyet kemeri, araçlarının sigortası, muayenesi, ışık donanımı kontrol edildi. Eksikliği görülen araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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