Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki taşımalı eğitimde öğrenci taşıyan servis araçlarını drone ile denetledi.

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki taşımalı eğitimde öğrenci taşıyan servis araçlarını drone ile denetledi.

Muş-Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde yol kontrolü yapan İl Merkez Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli timler, servis araçlarını tek tek durdurarak, öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için alınan tedbirleri kontrol etti. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, Nadaslık köyü civarında drone destekli yapılan denetimde 43 okul servis aracının denetiminin yapıldığı belirtilerek, "Sürücü ve öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone destekli olarak okul servis araçlarının denetimi yapılarak, okul servis araçlarında seyahat eden 479 öğrenci emniyet kemerinin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ölüm ve yaralanmaları yüzde 70 oranında azalttığı, yolculuk süresince mutlaka emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim

Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim
İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

 Drone destekli fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira arası borcu varmış

Drone destekli fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira arası borcu varmış

 Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Tunç Soyer Mansur Yavaş
Magazin Düm Tek Tek Vildan Atasever Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şans Oyunları Marcao Nihat Özdemir Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarmadan servis araçlarına dronlu denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:50:06. #1.11#