Jandarma'nın şok denetimde 5 araç trafikten men edildi - Haberler
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Jandarma'nın şok denetimde 5 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma'nın şok denetimde 5 araç trafikten men edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan şok denetimde 5 araç trafikten men edilirken, kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne 3 bin 204 lira cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan şok denetimde 5 araç trafikten men edilirken, kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne 3 bin 204 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından

Merkez Aydınpınar, Akçakoca ilçesi Melenağzı ve Dadalı, Cumayeri ilçesi Dokuz değirmen köy yollarında ani ve şok uygulamalar ile karayolunda seyir eden motorlu motorsuz tüm araçların denetimi ve kontrolü yapıldı.

Yapılan denetim ve kontrollerde 394 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 14 sürücüye 3 bin 204 TL tutarında idari işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor. - DÜZCE

Jandarma'nın şok denetimde 5 araç trafikten men edildi

Jandarma'nın şok denetimde 5 araç trafikten men edildi

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