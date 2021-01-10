Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
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Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

10.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:21
Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

TOKAT'ta jandarma ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

TOKAT'ta jandarma ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek verdi. 

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama süresince rutin görevlerini sürdürmenin yanında sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Ekipler ilçedeki sokak hayvanları için hayvanseverlerle birlikte belirlenen noktalara yiyecek bıraktı. İlçe yakınlarındaki bir bölgede bulunan sahipsiz köpekler, et ile beslendi. 


Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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