Jandarma 1300 öğrenci alacak Jandarma genel komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alımı yapılacak.

Jandarma genel komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alımı yapılacak. Alımlar için başvurular da başladı. İşte adaylarda aranan şartlar…

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde 300 erkek öğrenci alınacak. Haberi Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu.Karar resmi gazetede de yayımlandı. Başvurular sadece ilgili internet adresi ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adayların lise veya dengi okullardan, kayıt tarihlerine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyorÇ Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular ilgili internet adresinden ilan edilecek. Başvurular 3 Ağustos saat 17'ye kadar yapılabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA