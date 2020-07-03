Jandarma 1300 öğrenci alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma 1300 öğrenci alacak

Jandarma genel komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alımı yapılacak.

03.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:49

Jandarma genel komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alımı yapılacak. Alımlar için başvurular da başladı. İşte adaylarda aranan şartlar…

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde 300 erkek öğrenci alınacak. Haberi Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu.Karar resmi gazetede de yayımlandı. Başvurular sadece ilgili internet adresi ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adayların lise veya dengi okullardan, kayıt tarihlerine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyorÇ Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular ilgili internet adresinden ilan edilecek. Başvurular 3 Ağustos saat 17'ye kadar yapılabilecek.

(İHA)

Jandarma 1300 öğrenci alacak

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 41 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 41 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Halife Hafter Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Ayşegül Yıldız Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Jandarma 1300 öğrenci alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:18:07. #1.15#
title