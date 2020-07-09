İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın "yayla cenneti" Anamas Dağı
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İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın "yayla cenneti" Anamas Dağı

Konya'nın Beyşehir ilçesinin sembolü, pınarları ve ormanıyla ünlü Anamas Dağı'ndaki onlarca yayla, sıcaklıkların artmasıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Konya'nın
09.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:40

Konya'nın Beyşehir ilçesinin sembolü, pınarları ve ormanıyla ünlü Anamas Dağı'ndaki onlarca yayla, sıcaklıkların artmasıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesini kapsayan, yayla alanları bakımından zenginliğiyle öne çıkan Anamas Dağı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada çok sayıda yaylacıya ev sahipliği yapıyor.

Doğanın tüm etkileyici renklerinin görüldüğü, endemik bitki örtüsü, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra pınarlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen yaylalar, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Beyşehir Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle manzarasına değer katan Anamas Dağı'nda en bilinenleri Melikler, Ağıllıca, Malanda, Anamas, Ağras, Çataloluk, Kızoluk, İslibucak, Büyük ve Küçük Muslu olmak üzere, birçok yayla yer alıyor.

Bu doğal mekanlarda yaylacılığın yanı sıra trekking, foto safari, kuş gözlemciliği, dağcılık, mağaracılık, kamp ve karavan turizmi sıklıkla yapılıyor.

Ladin, çam, sedir, ardıç, meşe, şimşir ve dişbudakın görüldüğü yoğun orman örtüsüyle kaplı, 1400 ile 2 bin 100 metre rakımlı yaylaları, serin havasıyla da özellikle sıcaktan bunalanlar tercih ediyor.

Çok sayıda çeşme ve pınarı barındıran yaylalara ulaşımın sağlandığı Beyşehir-Yeşildağ üzerindeki 55 kilometrelik rota, kıvrımlı yolları, göl manzarasının yanı sıra yeşil ile mavinin eşsiz ahengi arasında göz alıcı bir seyir zevki sunuyor.

Ulaşımın araçlarla sağlandığı yaylalarda kamp ve karavan turizmi yapanlar, gün batımının ardından kontrollü ateş yakarak, doğada baş başa kalmanın heyecanını yaşıyor.

Gece açık havada gökyüzünün sonsuz derinliğinde yıldızları ve gök cisimlerini izleme fırsatı bulanlar, oksijen oranı yüksek ortamda deliksiz uyku imkanına sahip oluyor.

"Bahar aylarında çok ilgi çekiyor"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaları ziyaret eden yerli turistlerin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Dağdaki yaylaların çoğunluğunun Beyşehir ilçe sınırlarında kaldığına işaret eden Büyükkafalı, "Buralara Antalya'dan gelen çok oluyor. Bahar aylarında ilgi çekiyor. Dernek programı kapsamında doğa yürüyüşü programları düzenliyoruz. Bu programlar, ilgi görmesinin yanı sıra çok da seviliyor. Muhteşem ve kıymetli yaylalarımız var." diye konuştu.

Doğasever Gürzücan Kılınç da Beyşehir'de öğrencilerle Anamas Dağı'na ve yaylalarına çıktıklarını belirterek, "İki yıldır buradayım. Arkadaşlarla gördüğümüz manzaralar o kadar hoşumuza gitti ki sürekli geliyoruz. Karadeniz yaylalarıyla kıyaslanır." dedi.

Kaynak: AA

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