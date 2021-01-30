İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık

30.01.2021 12:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:30
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık

BURSA'nın İznik ilçesinde iş yeri bulunan Emin Çil'i (49) telefonuna gönderdikleri mesajla buldukları altın paraları 20 bin lira karşılığında kendisine verecekleri iddiasıyla dolandırmak istediler.

BURSA'nın İznik ilçesinde iş yeri bulunan Emin Çil'i (49) telefonuna gönderdikleri mesajla buldukları altın paraları 20 bin lira karşılığında kendisine verecekleri iddiasıyla dolandırmak istediler. Telefonuna atılan mesajla dolandırılmak istenen Çil, polise şikayette bulundu.

İznik ilçesinde çinicilik işiyle uğraşan Emin Çil'in (49) cep telefonuna, bilmediği bir numaradan "Süleyman abi, ben Hasan. Şu an teyzemlerin köyündeyim. Teyze ağzından bir şey kaçırdı. Zeytinliğin içinde eski bir çeşme varmış, bunu yıkmışlar. Temelinden eski deriye sarılı çömleğin içinde 1 TL ebadında Arapça yazılı altın paralar çıkarmışlar. Bunu el altından çıkarma imkanımız varsa ara" diye yazılı bir mesaj geldi. Bu durumdan şüphelenen Çil, konuyu kendi imkanlarıyla araştırmaya başladı.

"20 BİN TL AYARLA, MANİSA'YA GEL KONUŞALIM"

Kendisine mesaj atılan numarayı arayan Çil, telefon görüşmesinde  şüpheliyi tanıyormuş gibi davrandı, konuyu anlatmasını istedi. Şüpheliden  'Telefonda konuşulmaz' yanıtını alan Çil, paranın hesapta  hazır olduğunu söyledi. Şüpheli Çil' e kendisini Manisa' da yaşadığını bu konuların telefonda konuşulacak konular olmadığını  belirterek," Paraların üzerinde Arapça yazılar var. Abdulhamit dönemine aitmiş galiba. 1533 tane altın sikke var. Şu an teyzemin fazla beklentisi yok, onu sen gelince konuşacağız. Ben sana 'alıcı' diye hitap edeceğim. O'na kendi imkanımızca bir şeyler verelim." dedi.Altın paraları ortaklaşa alacaklarını belirten şüpheli kendisinde 20 bin lira olduğunu, Çil'den de 20 bin lira ayarlamasını istedi

ÇİL' İN İŞİNİ BİLEMEYİNCE GERÇEK ANLAŞILDI 

Çinicilik işiyle uğraşan Çil'in, telefondaki dolandırıcılık şüphelisine karton toplayarak geçimini sağladığını belirtmesinin ardından, şüpheli, "Biliyorum biliyorum ben seni. Sen beni tanımadın mı? Hasan ben. Pazarlama işindeydim, bal, pekmez, zeytinyağı satıyordum. Nakliyatçı olan. Tanıdın mı şimdi beni, ben Hasan Y. (Yıldız)." dedi. Böylelikle telefondaki dolandırıcılık şüphelisinin kendisini tanımadığını anlayan Emin Çil, "Siz bu şekilde insanların duygularını nasıl sömürüyorsunuz? Hiç mi vicdan azabı yok sizde? Yazıklar olsun, sizi Allah'a havale ediyorum. Bunların hepsi yalan dolan." diye tepki gösterdi. Telefon görüşmesini kaydeden Çil, polise giderek şikayette bulundu.

Görüntü dökümü------------------Emin Çil'in şüpheli ile konuşması

-Vatandaşın uyarısı

Haber: Gürkan DURAL - Kamera:  Şenol POYRAZ/BURSA,


İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Marcel Tisserand Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:36:57. #1.16#
title