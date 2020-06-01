İzmit'te dezenfekte çalışmalarını sürüyor
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İzmit'te dezenfekte çalışmalarını sürüyor

Korona virüs sürecinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemleri, normalleşme sürecine girilmesiyle de hız kesmeden devam ediyor.

İzmit'te dezenfekte çalışmalarını sürüyor
01.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:43

Korona virüs sürecinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemleri, normalleşme sürecine girilmesiyle de hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüs sürecinin ilk görüldüğü Mart ayında İzmit Belediyesi ekipleri tarafından başlayan cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemleri kent merkezinde ve kırsal kesimlerde hız kesmeden devam ediyor. Yeni normalleşme sürecine girilen bugünlerde İzmit Belediyesi tedbiri elden bırakmazken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat boyunca dezenfekte işlemlerine devam ederek caddeleri ve sokakları sağlık koşullarına uygun hale getiriyor.

Salgının azalması ve bir çok kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen tedbiri elden bırakmayan ekipler, tazyikli, köpüklü ve ilaçlı su kullanarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar İzmit'in tüm mahallelerinde defalarca dezenfekte işlemi gerçekleştiren ekiplerin, korona virüs tehdidi geçene kadar çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı sürelerinde de çalışmalara devam eden ekipler iki gruba ayrılarak köylerde ve merkez mahallelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Son olarak Arpalık İhsaniye, Kısalar, Kadriye, Düğmeciler, Mecidiye, Kulfallı, Güvecinlik, Yassıbağ, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye gibi köylerin yanı sıra Yenişehir, Hacıhızır, Yeşilova gibi mahallerde yer alan cadde ve sokaklar hummalı bir çalışmayla dezenfekte edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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