İzmit'de çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi
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İzmit'de çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

İzmit'de çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi
27.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:59

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.İ. ve S.İ. adlı çiftin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. İnönü Caddesi Muharebe Meydanı Sokak'ta bulunan binada çıkan yangında anne ve babası bayram nedeniyle Kandıra'da olan 23 yaşındaki T.İ., alevlere müdahale etti. Yangını gören komşularının ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Yardım Ekiplerini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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