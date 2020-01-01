İzmit 2020'ye Retrobüs konseriyle girdi

01.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:30

İzmit Belediyesi'nin organize ettiği Retrobüs grubu, yılbaşı gecesi şarkıları ile vatandaşlara muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı.



İzmit 2020 yılına İzmit Belediye Meydanı'nda düzenlenen coşkulu bir etkinlikle "Merhaba" dedi. Yeni yıl için rengarenk ve ışıklarla süslenen ve 2 gün boyunca etkinlikler düzenlenen İzmit'te 2020 yılı 70'ler 80'ler ve 90'ler konseptiyle nam salmış ünlü gurup Retrobüs konseriyle karşılandı. İzmit Belediye Meydanı'nda 2 gün boyunca devam eden yeni yıl panayırı büyük ilgi görürken. Panayır kapsamında çeşitli yarışmalar, esnaf stantları, pişmaniye yarışması, ateş gösterisi, dijital poi gösterisi, sokak etkinlikleri, dans gösterileri gibi etkinlikler gün boyu İzmit Belediye Meydan'ında vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.



2 gün boyunca devam eden yeni yıl panayırı son olarak 70'ler 80'ler ve 90'ler konseptiyle nam salmış ünlü gurup Retrobüs konseriyle noktalandı. 2019 yılının son saatlerinde sahne alan gurup saatler 23: 59'u gösterdiğinde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile yeni yıl programının hazırlanmasında büyük emekleri olan belediye personeli ile birlikte 10'dan geriye doğru sayarak vatandaşlarla birlikte 2020 yılını karşıladı.



2020 yılının ilk dakikalarından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "2020 yılı çok daha güzel geçsin. Yeni yıl iyilikleriyle ve hayırlarıyla gelsin. Allah herkesin evine bereket, huzur, mutluk, aşk, para ne istiyorsa onu versin. Yeni yılınızın hayırlı, mutlu ve huzur olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA