İzmirliler cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmirliler cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılırken, yüzlerce İzmirli cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı.

İzmirliler cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı
29.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:27

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılırken, yüzlerce İzmirli cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler bugün kademeli olarak açıldı. İzmir'de 30 ilçede 889 camide belirlenen kurallara uygun şekilde cuma namazını kıldı. Namaz öncesi belediyeler, camileri dezenfekte ederek çalışmalarını tamamladı. İzmir'deki en yoğun noktalardan biri de Konak Meydanı oldu. Yalı Camisi'ne gelerek cuma namazı kılmak isteyen yüzlerce vatandaş, caminin açık alanı olan Konak Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarını gözeterek saf tuttu. Meydan güvenlik çemberine alınırken, girişlerde ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayan vatandaşlar ise meydana alınmadı.

Öte yandan kurallar gereği, cuma namazı kılacak kişiler kendi seccadelerini getirdi.

Camilerde alınan önlemler ise şu şekilde sıralandı:

"Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek. Şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak. Maskesiz camiye girilmeyecek, herkes kendi seccadesini getirip götürecek. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak, namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak. Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Öğlen ve ikindi cemaatle kılınacak, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekecek. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Özkan Uğur Ayça Varlıer Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: İzmirliler cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:27:38. #1.14#
title