İzmirliler cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılırken, yüzlerce İzmirli cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılırken, yüzlerce İzmirli cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler bugün kademeli olarak açıldı. İzmir'de 30 ilçede 889 camide belirlenen kurallara uygun şekilde cuma namazını kıldı. Namaz öncesi belediyeler, camileri dezenfekte ederek çalışmalarını tamamladı. İzmir'deki en yoğun noktalardan biri de Konak Meydanı oldu. Yalı Camisi'ne gelerek cuma namazı kılmak isteyen yüzlerce vatandaş, caminin açık alanı olan Konak Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarını gözeterek saf tuttu. Meydan güvenlik çemberine alınırken, girişlerde ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayan vatandaşlar ise meydana alınmadı.

Öte yandan kurallar gereği, cuma namazı kılacak kişiler kendi seccadelerini getirdi.

Camilerde alınan önlemler ise şu şekilde sıralandı:

"Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek. Şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak. Maskesiz camiye girilmeyecek, herkes kendi seccadesini getirip götürecek. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak, namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak. Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Öğlen ve ikindi cemaatle kılınacak, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekecek. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak." - İZMİR

Kaynak: İHA