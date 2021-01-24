İzmirli motosikletli kurye hafta sonları aç sokak hayvanları için yollara düşüyor

İzmirli hayvansever Murat Mogol, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında aç kalan kedi ve köpekleri hayatta tutmak için gösterdiği çabayla dikkat çekiyor.

İzmirli hayvansever Murat Mogol, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında aç kalan kedi ve köpekleri hayatta tutmak için gösterdiği çabayla dikkat çekiyor.

Motosikletli kurye olarak çalışan ve yıllar önce parkta bulduğu hasta bir kedinin durumundan etkilenip hayvanları beslemeye başlayan Mogol, yaklaşık 15 yıldır mahallesindeki sokak hayvanlarıyla ilgileniyor.

Yerel hayvanları koruma kartına sahip Mogol, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte yiyecek ve su bulmakta daha fazla güçlük çeken sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmamak için kolları sıvadı.

Çevresindeki restoranlardan ve gıda satışı yapan iş yerlerinden mama olarak kullanabileceği yiyecekleri ayırmalarını isteyen Mogol, sokak hayvanları için yeterli yiyecek bulamadığında kuru mama satın alıyor.

Kısıtlama günlerinde motosikletiyle Konak ilçesini dolaşarak 500'den fazla hayvanın mama ve su ihtiyacını karşılayan Mogol, hayvanseverlerin de desteğini bekliyor.

"Yedikleri zaman bu soğuğa dayanıp hayatta kalabilecekler"

Mogol, AA muhabirine, 450 civarı kedi ile 70'den fazla köpeği her gün beslediğini söyledi.

Salgın döneminde restoranların kapalı olması nedeniyle yemek bulmakta zorlandığını aktaran Mogol, tüm olumsuzluklara rağmen hayvanları beslemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Mogol, soğuk havada hayvanların da çok zorlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu zamanlarda bir lokma bile yeseler hayatta kalıyorlar. Ben kısıtlamanın olduğu dönem için yerel hayvan koruma görevlisi kartı çıkarttım. Bazen polisler durdurduğunda kartımı gösteriyorum, 'Yolun açık olsun.' diyorlar. Salgın nedeniyle kısırlaştırma ve tedavi konusunda zorluk çekiyoruz. Ancak en önemli sorunumuz yemek bulmak. Bu hayvanlar yedikleri zaman bu soğuğa dayanıp hayatta kalabilecekler. Yemedikleri zaman birkaç gün sonunda ölürler. Bugün yediler, yarın yeniden yemek bulmak zorundayım. Olmazsa kuru mama vermeye, hayatta tutmaya çalışacağım."

Mogol, ulaştığı hayvan sayısının bulduğu mama miktarıyla sınırlı olduğunu, kendisine destek olunması halinde daha fazla hayvanı hayatta tutmak için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör