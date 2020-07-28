İZMİR Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler
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İZMİR Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler

Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişlerMERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) aileleri, cenazelerini bekliyor.

28.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:34

Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler

MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) aileleri, cenazelerini bekliyor. Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu olan ve aynı zamanda otobüs şirketinin yönetim kurulu başkanı İsa Kızıltepe, "Biz can taşıyoruz, görevimiz çok kutsal. Kazada da şoförlerimiz daha büyük bir faciayı önlemişler. Melih çok gençti, işini iyi yapıyordu" dedi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kaza sonucunda, otobüsün iki şoförü Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş hayatını kaybederken, 4 asker şehit oldu. Şoförlerin Alaşehir'de yaşayan aileleri, aldıkları haberle büyük acı yaşadı. Acılı aileler, cenazelerini almayı beklerken, iki şoför, yarın saat 11.00'da Alaşehir Otogarı'nda düzenlenecek olan cenaze töreni sonrasında son yolculuklarına uğurlanacak.

'BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEMİŞLER'

Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu ve otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı İsa Kızıltepe, "İki tane şoförümüzü kaybettik, dört şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük. Ailelerin acısı şu an çok taze, cenazelerimizi bekliyoruz. Şoförlerimizden helallik almalarını istiyoruz. Onları son yolculuklarına uğurlayıp, acımızı içimizde yaşayacağız. Biz can taşıyoruz, görevimiz çok kutsal. Şoförlerimizin duruşu çok önemli. Ki bu kazada da şoförlerimiz daha büyük bir faciayı önlemişler. Melih çok gençti, işini iyi yapıyordu. Çok üzgünüz" dedi.

'KÖYDEKİ HERKESE YARDIMCI OLUYORDU'

Kaza anından çok kısa bir süre öncesine kadar şoför odasında uyuyan, otobüsün freninin tutmadığı anlaşıldığında muavin tarafından uyandırılıp, ön tarafa geçen ve Kızıltepe'ye yardımcı olmaya çalışan Süleyman Savaş'ın, Alaşehir'deki Üzümlü (Subaşı) isimli kırsal mahallede iki kız kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Yakınları, anne ve babası vefat eden Süleyman Savaş'ın kanser olan kız kardeşine baktığını, köydeki herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

İZMİR Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler

Kaynak: DHA

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