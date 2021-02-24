İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu(2)

İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu(2)

FETÖ İLE MÜCADELEDE YENİ YÖNTEM;

KUVVET KOMUTANLIKLARI İLE ORTAK VERİ PAYLAŞIMI YAPILDI, ŞÜPHELİLER SAPTANDI

İZMİR merkezli 47 ilde, 1'i albay, 3'ü binbaşı, 8'i yüzbaşı, 31'i üsteğmen, 66'sı astsubay, 25'i uzman çavuş, 14'ü askeri okullardan atılan 148 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 103 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 130'u gözaltına alındı.'ORTAK VERİ PAYLAŞIMI' YÖNTEMİ KULLANILDIPolis ve jandarma ekiplerince koordineli olarak eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun, FETÖ ile mücadelede uygulanan yeni yöntem ile gerçekleştirildiği bildirildi. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün TSK içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıkları ile 'Ortak Veri Paylaşımı'na dayalı çalışma yaptı.Ortak veri paylaşımında, kuvvet komutanlıklarında, haklarında terör örgütü ile bağlantılı olduğuna dair şüphe bulunan askeri personelin ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatları ile itirafçı ifadelerinde bulunan bilgiler ve diğer deliller temin edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler, askeri yetkililer ile düzenlenen toplantılarda masaya yatırıldı. Terör örgütü mensubu olduğuna dair kaydı bulunmayan ancak haklarında adli soruşturmaya yeterli delil elde edilen şüpheliler hakkına gözaltı kararı verildi. Veriler, ayrıca idari işlem yapılması için kuvvet komutanlıkları ile paylaşıldı.YENİ YÖNTEM İLE 618'İ MUVAZZAF 652 ASKER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni yöntem ile 13/10/2020 ile 19/01/2021 tarihleri aralığında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdiği, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 618'i muvazzaf 652 asker hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen 2432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda, 623 personelin ihraç olduğu belirtildi.

Elde edilen delillerin kuvvet komutanlıklarınca incelenmesine devam edildiği de öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcığı'nın uyguladığı yeni yöntem ile adli ve idari işlemler için ortak veri paylaşımına dayalı koordinasyonda; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'yla birlikte devam ettiği ve silahlı kuvvetler içerisinde bulunan terör örgütü ile bağlantılı şüphelilerin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK