İzmir Kordon'da yoğunluk devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir Kordon'da yoğunluk devam ediyor

İzmir Kordon'da yoğunluk devam ediyor Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş gece saatlerinde Kordonboyu'na akın etti.

14.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:33

İzmir Kordon'da yoğunluk devam ediyor

İZMİR - Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş gece saatlerinde Kordonboyu'na akın etti. Birçok vatandaş sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet etmezken, polis ekiplerinin Kordon'da yaptığı sıkı denetimler dikkat çekti.

Korona virüs (Kovid-19) salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş hafta sonunu fırsat bilerek Alsancak Kordonboyu'na akın etti. Çimlik alanda bir araya gelen birçok vatandaşın maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gözlemlendi. Bazı vatandaşlarında masasını ve sandalyesini alarak geldiği Kordon'da, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetimleri dikkat çekti. Kordonboyu'nda hem sabit olarak görev alan ekipler hem de devriye atarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri konusunda sık sık ikazlarda bulundu. Vatandaşların Kordon keyfi gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, polis ekiplerinin kalabalıktan faydalanarak gasp veya oluşabilecek kavgalara karşıda ayrıca dikkatli oldukları öğrenildi.

İzmir Kordon'da yoğunluk devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Gülben Ergen Mariah Carey
Spor Can Bartu Okan Buruk Tamer Tuna Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Türk Kadın Karar
Şu an buradasınız: İzmir Kordon'da yoğunluk devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 01:54:43. #1.15#
title