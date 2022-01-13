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İzmir iş dünyası ekonomide 2022 beklentilerini konuştu

İzmir iş dünyası ekonomide 2022 beklentilerini konuştu
AA / Halil Şahin - Haberler | Ekonomi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ve İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) iş birliğinde "ÜNLÜ & Co 2022 Ekonomi ve Piyasa Beklentileri" konulu toplantı düzenlendi.

İZMİR (AA) - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ve İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) iş birliğinde "ÜNLÜ & Co 2022 Ekonomi ve Piyasa Beklentileri" konulu toplantı düzenlendi.

EGİAD'dan yapılan açıklamaya göre çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, enflasyon ve kurda oynaklığın azaltılması ve öngörülebilir olmasının sağlanmasının önemini anlattı.

Yelkenbiçer kur artışı nedeniyle artan girdi maliyetleri ve daralan pazar nedeniyle özellikle küçük işletmelerin işten çıkarma gibi olumsuz gelişmelerle ilerlemek durumunda olabilecekleri belirterek, "Bu noktada küçük işletmelerin işten çıkarma gibi istenmeyen durumlardan kaçınmaları noktasında sosyal güvenlik desteği, istihdam desteği, kredi limitleri ile ilgili artış destekleri gibi farklı finansman kaynakları yaratılarak desteklenmeleri yerinde olacaktır. Enflasyonla mücadele ve kurla ilgili para politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliği açıktır. Aksi takdirde yapılan zam oranının enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise ihracatı artırarak büyümeyi ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen yeni ekonomik modelin başarılı olabilmesi için sanayide ve dış ticarette gerçek bir yapısal dönüşüm ihtiyacının önemini vurguladı. Karabağlı, yüksek teknolojiyi ve katma değeri önceleyen, ithal girdiyi düşürecek üretim politikaları izlenmesinin gereğini ifade etti.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise 2022'nin zor bir yıl olacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yüksek enflasyon ile önünü görmeye çalışan üreticileri zor bir yılın beklediğini düşünüyorum. Aynı şekilde tüketiciler için de bu seviyede bir enflasyonun son derece zorlayıcı olacağı da bir gerçek. İş aleminin siyasetten beklediği küresel ekonomi ile entegre, ekonomi biliminin gereklerini yerine getiren, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik ortamın yaratılmasıdır."

Toplantıda ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Gökhan Uskuay 2022 beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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