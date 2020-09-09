İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlamaİZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıl dönümü bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı.

İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıl dönümü bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken, Valilik önünde süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Öte yandan Türk Yıldızları ve Solo Türk, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümü kutlamalarının adresi ilk olarak Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile İzmirliler törenlere katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemine dair Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşma yaptı. Soyer, "İzmir'in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Ortadoğu'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. İzmir'in Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi; demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek, halk egemenliğine dayanan İzmir'in kurtuluşun 98'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum."

Türk Yıldızları ve Solo Türk de törende selamlama uçuşu yaparken, gökyüzüne çizilen ay-yıldız figürü büyük beğeni aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Tarihi Konak Meydanı'nda bulunan İzmir Valiliği önüne geçildi. Konak Meydanı'ndaki tören protokol üyelerinin gelmesi başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ak Parti ve CHP milletvekilleriyle kamu ve askeri yetkililer törende hazır bulundu. Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Vali Köşger'e Türk Bayrağı teslim etti. Köşger de bayrağı 3 kez öpüp alnına götürerek teslim aldı.

Kaynak: DHA