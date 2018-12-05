İzmir İçin Çalışma Başlatan Böke'ye Başkan Kocaoğlu'ndan Mesaj: Kimseye Aday Olma Diyemem

Yerel seçime adım adım yaklaşılırken, CHP'nin İzmir adayı henüz açıklanmadı. Adaylık için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı.

'YENİ BİR KENTİN HİKAYESİNİ YAZMAMIZ GEREKİYOR'

Böke, "İzmir'de varlığını bildiğimiz bu anlayışı Türkiye'ye yayan hikayeye dönüştürmemiz gerekiyor. Meselemiz adayların kimliği değil, nasıl belediyecilik sorusuna yanıt verecek siyasi programdır. Daha çok demokrasiye ihtiyacımız var. Meydanları dolu kentlere ihtiyacımız var. Yeni bir kent hikayesini bu meydanlarda yazmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kulislerde adı adaylık için geçen Böke, "Bugüne kadar elimden geleni yaptım ve yapacağım. İzmir ile birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" dedi.

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

AZİZ KOCAOĞLU: HAYIRLI OLSUN, BİR ŞEY DİYEMEM

Selin Sayek Böke'nin kentte çalışma yaptığının hatırlatılması üzerine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayırlısı olsun. Bir şey diyemem. Adaylık konusunda kimseye 'aday olma' diyemezsin. Öyle bir hakkımız yok. Adaylık kişinin kendi özgür iradesi ile vereceği karardır. Ben nasıl '3 defa aday olacağım' dedim, genel merkezimiz yaptı, İzmirli hemşehrilerimiz destek verdi kazandık. Ama şu anda da aday olmayacağımı açıkladım. Hem aday olanların önü açılsın, hem de partimiz ona göre karar versin diye bu açıklamayı yaptım. Şu anda biz görevimizi 31 Mart akşamına kadar yapacağız. Ondan sonra da kimi atarlarsa, kim kazanırsa, ona teslim edeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz" dedi.