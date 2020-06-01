İzmir Dikili'de, Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir Dikili'de, Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 45 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir Dikili'de, Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
01.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:51

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 45 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Suriye, 5 Somali, 4 Gambiya, 3 Kongo, 3 Eritre, 2 Senegal, Moritanya ve Gine uyruklu olmak üzere toplam 45 sığınmacı kurtarıldı.

Haklarında yasal işlem y apılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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