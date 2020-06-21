İzmir'deki otele "Turuncu Çember" sertifikası İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir'deki tüm turizm paydaşlarıyla birlikte kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması hedefiyle başlattığı Turuncu Çember sertifikası yaygınlaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir'deki tüm turizm paydaşlarıyla birlikte kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması hedefiyle başlattığı Turuncu Çember sertifikası yaygınlaşıyor. Swissotel Büyük Efes, konaklama tesisi kategorisinde ilk Turuncu Çember sertifikasını alan işletme oldu. Başkan Tunç Soyer sertifikayı teslim ederken "Swissotel Büyük Efes İzmir'in sembollerinden biri. Bugün yine bir öncülük yaparak ilk Turuncu Çember'i alan konaklama tesisi oldu. İzmir'e örnek olmasını diliyorum" dedi.

Küresel salgının ardından kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hayata geçirilen Turuncu Çember uygulamasında konaklama tesisleri kategorisinde ilk Turuncu Çember'i Swissotel Büyük Efes aldı. İzmir Kültür Sanat Buluşması için Swissotel'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Turuncu Çember sertifikasını Swissotel Büyük Efes Genel Müdürü H. Rıza Elibol'a teslim ederken "Swissotel Büyük Efes İzmir'in sembollerinden biri. Bugün yine bir öncülük yaparak ilk Turuncu Çember'i alan konaklama tesisi oldu. Tebrik ediyorum. İzmir'e örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. Rıza Elibol ise teşekkür ederek "Umarım diğer bütün oteller de bu uygulamaya dahil olacaklar" dedi. Swissotel Büyük Efes'in Turuncu Çember'in hijyen ve güvenlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını inceleyen Değerlendirme Kurulunda İzmir İl Kültür Müdür Yardımcısı Kaan Erge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı personeli Dr. Yusuf Demir, Yaşar Üniversitesinden Doç. Dr. Seda Genç, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ersoy, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uysal da yer aldı.

Yeme içme tesislerinde asgari puan 100 üzerinden 75

Turuncu Çember hijyen kriterleri yeme içme tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki kategoride veriliyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde ekmeklerin ambalajlı olarak servis edilip edilmediği, suların ağzı kapalı şişelerde sunulup sunulmadığı, klima filtrelerinin yetkili şirket tarafından düzenli olarak temizlenip temizlenmediği gibi 52 kriter bulunuyor. Konaklama tesisleri kategorisinde ise otelde eldiven, maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, otele girişte misafirlerin vücut ısısının ölçülüp ölçülmediği gibi 101 kriter bulunuyor. Turuncu Çember sertifikası almak isteyen işletmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletmesi gerekiyor. Turuncu Çember sertifikasına başvurmak için turuncucemberizmir.com sayfası ziyaret edilebiliyor.

Turuncu Çember büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı eş güdümüyle faaliyetlerini sürdüren Turizm Hijyen Kurulunun belirlediği kriterler doğrultusunda Turuncu Çember sertifikası dağıtılmaya başlandı. Bugüne dek İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Grand Plaza A.Ş.'ye ait Yasemin Kafe ve Asansör'le birlikte İzmir Sanat, Tarihi Havagazı Fabrikası ve Teleferik tesisi Turuncu Çember sertifikası aldı. Seferihisar'da ise yeme-içme tesisleri kategorisinde belediye işletmeleri arasında olan Seferihisar Anı Evi ve Yazarlar Evi ile özel işletmelerden Çakoz Balıkçılık, La'dude Art Cafe ve Dut Gibi Turuncu Çember sertifikası aldı. Seferihisar'da konaklama tesisleri kategorisinde de Teos Lodge, İon Slow City, İon Family Home, Boheme Bleue, Mandalina Apart sertifika almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs küresel salgını süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turizm Hijyen Kurulu kurarak belediyeye bağlı konaklama ve yeme-içme işletmelerinde uygulanacak hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemişti. - İZMİR

Kaynak: İHA