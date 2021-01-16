İzmir'de zeytinlikte kaçak kazı yapan 16 kişi tarihi eserlerle yakalandı
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İzmir'de zeytinlikte kaçak kazı yapan 16 kişi tarihi eserlerle yakalandı

16.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:18
İzmir'de zeytinlikte kaçak kazı yapan 16 kişi tarihi eserlerle yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde zeytinlikte izinsiz kazı yapan 16 şüpheli gözaltına alındı, 45 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde zeytinlikte izinsiz kazı yapan 16 şüpheli gözaltına alındı, 45 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakızlar Mahallesi'nde C.G'ye ait zeytinlikte kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zeytinliğe düzenlenen operasyonda arazi sahibi C.G. ile M.P, Ö.T, T.A, L.B, Y.S, O.Ö, E.A, İ.C, F.D, E.D, V.Ö, E.Ö, N.A, E.A ve Suriye uyruklu M.M. kazı yaparken yakalandı.

Operasyonda 4 kase, bir bronz yüzük, bir mühür, bir bronz kolye ucu, bir bronz obje ile 37 bronz-gümüş sikke olmak üzere 45 tarihi eser ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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