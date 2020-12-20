İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
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İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

20.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:04
İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 40 kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 40 kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İlçedeki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan ve yüksek kazanç vaadiyle topladığı paralarla kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan M.B, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir dışındaki bir adreste yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

M.B'nin ilk ifadesinde dolandırıcılık suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Tire Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B. hakkında incir ihracatı yapacağını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki vatandaşlardan nakit para topladığı, para aldığı kişilere 2 kez ödeme yaparak güvenlerini kazandığı, ardından yaklaşık 40 kişiden daha yüklü miktarda para alarak kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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