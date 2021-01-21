İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

21.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:50
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.B'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ile 1 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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