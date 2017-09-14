İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları

İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen farklı operasyonlarda 84 gram eroin, 12 gram bonzai, 6 kilo 700 gram esrar, 12 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 11 zanlının 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Konak, Bornova, Bayraklı ve Aliağa ilçelerinde operasyonlar düzenledi.



Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 84 gram eroin, 12 gram bonzai, 6 kilo 700 gram esrar, 12 gram kokain, 2 gram metamfetamin ve bir pompalı av tüfeği ile tüfeğe ait 9 fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'ü "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. İki zanlı ise aynı mahkemece serbest bırakıldı.