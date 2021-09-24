İzmir'de üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Sibel Akaslan - Haberler | Güncel
İzmir'de üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaan Yaman (21), idaresindeki 35 AFZ 052 plakalı otomobil, eski Çeşme yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaman'ın öldüğünü belirledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Yaman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

AA / Sibel Akaslan - Son Dakika Haberleri
İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

 İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı

 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:09:31. #1.17#