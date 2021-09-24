İzmir'de üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
AA / Sibel Akaslan - Haberler | Güncel
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi.
ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kaan Yaman (21), idaresindeki 35 AFZ 052 plakalı otomobil, eski Çeşme yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaman'ın öldüğünü belirledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Yaman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
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AA / Sibel Akaslan - Son Dakika Haberleri