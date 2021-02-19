Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü

19.02.2021 02:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 02:51

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, M.Ş, 196 No'lu Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracı Nazarköy Mahallesi girişinde terk edilmiş halde bulan ekiplerin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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