İzmir'de sokak düğünlerine yasak
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İzmir'de sokak düğünlerine yasak

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmaması; ihtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçelerinin kullanılması kararlaştırıldı.

İzmir'de sokak düğünlerine yasak
26.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:43

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmaması; ihtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçelerinin kullanılması kararlaştırıldı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda, İzmir sınırları içerisinde yapılacak olan düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet düğünlerinde ve mevlit organizasyonlarında alınacak önlemler konusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca kararlar alındı. En dikkat çeken karar ise sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmaması; ihtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçelerinin kullanılması kararı oldu. Organizasyon öncesinde yapılması gerekenler konusunda da, Covid-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmesine ve nikah/ düğün boyunca maske kullanılmasına, tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılmasına ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınamamasına, tören süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasına, birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişilerin tesise alınmamasına (teyze, hala, amca, dayı, kuzenler birinci derece akraba sayılmayacak) karar verildi.

İzmir Valiliğinin sitesinde yer alan kararlar madde madde belirtilirken, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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