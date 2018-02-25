İzmir'de Şizofren Dehşeti! Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Şizofreni tedavisi gören 45 yaşındaki Deniz Çopur, 70 yaşındaki annesi ile 82 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldürdü.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur'u (70) bıçaklayarak öldürdü.
TEDAVİ GÖRÜYOR
Olay, Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak'taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.
NORMALDE ANKARA'DA YAŞIYORLAR
Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çopur çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu arada Çopur ailesinin Ankara'da yaşadıkları ve İzmir'deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edildi.
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Alın size AKP Türkiyesinden sıradan bir haber siz AKPye oy vermeye devam edin bu tür haberler artarak devam edecek.Cevap Yaz 9 31 Yayından Kaldır
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İNSANLAR GEÇİNEMİYOR İŞÇİYE 1600 EMEKLİYE 1000 TL NASIL GEÇİNSİN TOPLUMUN ARTIK KİMYASI RUH HALİ ÇÖKTÜ BİTTİ DİNLE MİLLİYETCİLİKLE UYUŞTURUYORLAR AMA SONUNDA PATLIYOR BU TÜR OLAYLARIN CİNNET CİNAYET İNTİHARLARIN ASIL NEDENİ YOKSULLUK SEFALETTİR GERİSİ HİKAYECevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
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EYYYY KÖTÜ TUTKULARINI ATMIŞ RUHUNU FAZİLETLERLE DONATMIŞ EN GÜZEL İNSAN. YÜCE YARATANDAN SEN DE YÜCE YARATANDAN HOŞNUT OLARAK ONA DÖN. HOŞNUT OLDUĞUM KULLARIMA KATIL CENNETİME GİR. ALLAH DOĞRU SÖYLEMİŞTİR. YÜCE YARATAN YÜCE KİTABI KUR ANI KERİMİNDE BÖYLE BİLDİRMEKTEDİR.Cevap Yaz 8 2 Yayından KaldırOFLU: Araplar ermenimiydi kurana inanmıyorlarmıydı binlerce yıldır neden kan aglıyorlar her alanda en geri kalmış en ilkel toplumlar günümüzdeki halleride ortada söze gerek yok sen hala dinle mezheple milleti uyuşturmaya çlş kaç para alıyon bunun için maaşlı satılmış fetöcü3 Yayından Kaldır
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DEMEK Kİ İSLAMIN ADI KALMIŞ MÜSLÜMANLAR DA. BU YÜZDENMİŞ DEMEK Kİ HÜSRANI MİLLİ SON ZAMANLAR DA. BİZ İSLAMLIKTAN YÜZÜMÜZÜ ÇEVİRDİK. YÜCE YARATAN DA BİZİM İKİ YAKAMIZI BİR ARAYA GETİRMİYOR. SÜREKLİ ANARŞİ, KARDEŞ KAVGASI, SAPIK, HIRSIZLIK FIRTINA, KASIRGA, HORTUM SU BASKINI, BAŞIMIZA TAŞ DOLU YAĞMASI HEP BU YÜZDENDİR. TEZ ZAMANDA AKLIMIZI BAŞIMIZA ALIP KENDİMİZE GELİP YÜCE YARATANA EN İYİ KUL, YÜCE İSLAM PEYGAMBERİNE DE EN GÜZEL ÜMMET OLALIM.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır