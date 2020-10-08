İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu
08.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:21
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sebebiyle üzerinde su biriken brandanın bağlı olduğu duvarın çökmesi sonucu 5 araçta hasar meydana geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sebebiyle üzerinde su biriken brandanın bağlı olduğu duvarın çökmesi sonucu 5 araçta hasar meydana geldi.
Anadolu Caddesi 1561 Sokak'taki 2 yapı arasına çekilen brandanın üzerinde yağmur suları birikti.
Ağırlaşan brandanın bağlı olduğu duvar, park halindeki 5 aracın üzerine çöktü.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hasar tespitinin ardından sokak temizlenirken, hasar gören araçlar da kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal