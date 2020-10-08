İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu

08.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:21

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sebebiyle üzerinde su biriken brandanın bağlı olduğu duvarın çökmesi sonucu 5 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sebebiyle üzerinde su biriken brandanın bağlı olduğu duvarın çökmesi sonucu 5 araçta hasar meydana geldi.

Anadolu Caddesi 1561 Sokak'taki 2 yapı arasına çekilen brandanın üzerinde yağmur suları birikti.

Ağırlaşan brandanın bağlı olduğu duvar, park halindeki 5 aracın üzerine çöktü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hasar tespitinin ardından sokak temizlenirken, hasar gören araçlar da kaldırıldı.

İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu
İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu
İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu
İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Erkan Kandemir Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Cem Özer Esra Erol Hazal Kaya Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Eddie Newton Fırat Aydınus Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Türk Milli Doğum Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 00:21:49. #1.14#
title