İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor
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İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler artırıldı.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler artırıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak, sürücülerin ve yolcuların muafiyet belgelerini kontrol etti.

Belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.

Kentte 5 bin polisin katıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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