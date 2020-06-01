İzmir'de kayıp genç kızı arama çalışmaları sürüyor
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İzmir'de kayıp genç kızı arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de kayıp genç kızı arama çalışmaları sürüyor
01.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:52

İzmir'in Foça ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Bahar A. (25), iddiaya göre iki gün önce evlerinin yakınında valizini bırakarak kayıplara karıştı. Eşi İbrahim A. ile birlikte tarlada çalışan anne, öğle saatlerinde tüm aramalarına rağmen kızı Bahar A.'ya ulaşamayınca eşi ile birlikte eve gitti. Genç kızın odasının kilitli olmasından dolayı içeri giremeyen çift, pencereden odaya girdi. Kızının uyuduğunu düşünen anne, yorganı kaldırdığında yastık ve birkaç eşyanın konulduğunu gördü. Bir süre kızlarını hem telefondan arayan hem de çevrede araştıran aile, kızlarına ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve olay yerine gelen 10 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, iki arama köpeğiyle birlikte ormanlık alanda genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Genç kızı arama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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