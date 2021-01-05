İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor
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İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

05.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:04
İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde dünden beri haber alınamayan işitme engelli genç kız için arama çalışması başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dünden beri haber alınamayan işitme engelli genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'dan bir süre önce yakınlarıyla mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere ilçeye gelen 18 yaşındaki B.K, dün ailenin küçük yaştaki çocuklarına göz kulak olmak üzere evde kaldı.

Öğlen saatlerinde eve gelen yakınları, B.K'yi bulamayınca çevrede arama yaptı. Genç kızın ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, B.K'nin bulunması için çalışma başlattı.

Baba Sabri K, AA muhabirine, kızının işitme engelli olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını belirterek, onu görenlerin veya hakkında bilgi sahibi olanların, insaniyet namına kendilerine ulaşmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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