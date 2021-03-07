İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi
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İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi

07.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:58
İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

1. Kadriye Mahallesi 697 Sokak'ta yaşayan Enis Öztank (71) ile eşi Asuman Öztank'ın (68) yan dairede oturan oğulları Erol Öztank, ailesinin evine geldiğinde çifti hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamlarını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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