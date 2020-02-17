İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

17.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:24

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesinde iki kadın arasında başlayan tartışmaya aileleri de katıldı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA