İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti - Haber
İzmir

İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

- İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti Evlerinde kalan İzmirliler, balkon ve pencerelerde dans etti İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:01
İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

- İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

Evlerinde kalan İzmirliler, balkon ve pencerelerde dans etti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen bir çok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Altın Başak Sitesi sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole ederek koruma altına alıyor. Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırıyor. Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapmış oluyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.

Özellikle İtalya'da ve yurt dışında bir çok ülkedeki benzer görüntülerden ilham alarak böyle bir faaliyete giriştiğini açıklayan Bige Başoğul, site sakinlerinin spor, dans ve müzikle çok eğlendiğini söyledi. Vatandaşların da balkonda alkış, dans ve spor egzersiziyle katıldığı faaliyet sosyal medyada da bir çok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.

"Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu"

Başta 65 yaş üstü olmak üzere evde kalan tüm vatandaşları mutlu etmek amacıyla bu etkinliği planladığını söyleyen Bige Başoğul, yurt dışında benzer etkinliklerden ilham alarak etkinliği geröekleştirdiğini söyledi. Başoğul, "Öncelikle etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm site sakinleri, çevre sitedekiler ve komşularımızın da katıldığı çok güzel bir etkinlikti. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar. Ben de günlerdir evden dışarı çıkmıyorum. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında özellikle İtalya'da böyle etkinliklerin yapıldığı gördüm. Mesleğim de beden eğitimi öğretmenliği olduğu için sporun da içerisinde olduğu bu etkinlik için neden olmasın dedim. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldular. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Tabii ki sosyal mesafemizi koruduk. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık. Herkes çok mutlu oldu, eğlendi. Hatta bana soruyorlar 'Tekrar yapacak mısınız' diye. İmkanımız olduğu sürece yapmaya çalışacağız. Devamını yapmayı düşünüyorum ama izin de almamız gerekiyor tabi. Hasta vatandaşlarımız olabilir, rahatsız olanlar olabilir. Bununla alakalı her gün site sakinleri ile fikir alışverişinde bulunuyorum" diye konuştu.

Site sakinleri bu etkinliği çok sevdi

Beden Eğitimi öğretmeni Bige Başoğul'un başlattığı etkinliğin bu sıkıntılı günlerde kendilerine moral olduğunu söyleyen Rezzan Günel, "Bütün o evde yaşadığımız yavaşlık ağırlık ve hantallığımızı geride bıraktık. 10 dakika bile olsa çok iyi oluyor. Ben bu yaşta bile yapabiliyorum, ama bizim apartmanın hepsi benden yaşlı galiba. Hepsi balkonlarında dans edebiliyorlar. Ben bu etkinlikten dolayı çok mutluyum. Keşke her gün olsa her gün yapabilsek" dedi.

Çocuklar da moral buldu

Bige Başoğul'a site otoparkında dans ve spor figürleriyle eşlik eden çocuklar 'da etkinlikle birlikte neşe buldu. Çocuklar, "Sokağa çıkamamamız bence çok kötü bir şey. Ama insanların bir araya gelip bir şeyler yapması çok iyi aslında. İnsanlar böyle çok daha mutlu oluyorlar. Şahsen ben de mutlu oldum. İleride neler olacağına dair çok bir şey bilmiyoruz. Ama bu tarz şeyler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Geleceğe umutla bakıyoruz" sözlerine yer verdi.

İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haber
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Koronavirüs fırsatçısı! 'Bana ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi Haber
Koronavirüs fırsatçısı! "Bana ihtiyaç var" diyerek tahliyesini istedi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haber
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haber
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Haber
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Yılmaz Vural
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:18:52. #1.15#
title