İzmir'de denizde ceset bulundu İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde, üzerinde dalgıç kıyafetleri bulunan kişinin cesedi bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde, üzerinde dalgıç kıyafetleri bulunan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Saipaltı'daki balıkçı barınağı mendireği yakınlarında, çevredekiler dalgıç kıyafeti giymiş bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA