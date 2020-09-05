İzmir'de denizde ceset bulundu
İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde, üzerinde dalgıç kıyafetleri bulunan kişinin cesedi bulundu.
05.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:43
İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde, üzerinde dalgıç kıyafetleri bulunan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Saipaltı'daki balıkçı barınağı mendireği yakınlarında, çevredekiler dalgıç kıyafeti giymiş bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA