05.09.2019 12:25

İzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördü

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ta, lavaş ekmek yapan bir fabrikada başladığı belirtilen yangın, bitişiğindeki 3 ayrı işletmeye daha sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Gece yangını haber alan diğer işletmelerin sahipleri, sabaha kadar iş yerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri dışarı taşıdı.

Gaziemir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1203 Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bazı kişiler tarafından lavaş ekmek üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Bugün saat 01.00 sıralarında başlayan yangın, birbirine bitişik olan ve sandviç panelden imal edilen 3 ayrı iş yerine daha sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ne bağlı 22 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Ekiplerin çabalarına rağmen 3 saat sonra kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ekmek üretimi yapan iki dükkanın yanı sıra, bir yemek şirketi ile mantı üreten bir fabrika kullanılamaz hale geldi. Gece yangını haber alan diğer işletmelerin sahipleri, sabaha kadar iş yerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri dışarı taşıdı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece üretim yapmadıklarını ve yangın haberini diğer işletme sahibi olan Suriyeli komşusundan aldıklarını söyleyen yemek şirketinin sahibi evli ve bir çocuk babası Hasan Özoğlu, Gece saat 01.00'de haberimiz oldu. İki taraf da Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından işletiliyor. Sağ yan tarafımdaki Suriyeli komşum aradı. Türkçesi de kötü, sadece 'Acil gel, acil gel' dedi. Geldik, işletme yanmış dedi. İşletmeyi geçen yıl açtığını ve 20 kişinin çalıştığını söyleyen Özoğlu, maddi kaybının büyük olduğunu belirtti. Özoğlu, İşerimiz sigortalı. Sigorta büyük bir ihtimalle yan tarafa rücu eder. Umarım maddi kaybımız, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Karşılanmazsa bir hayat da bitti. Kapatıp gideceğiz. Bu zararı toparlama şansımız yok dedi.

'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK'

İşletmenin üretim müdürü ve aynı zamanda aşçıbaşı Ercan Orhan ise, Biz gece üretim yapmıyoruz. Gece aradılar, fabrikada yangın olduğunu söylediler. Yan tarafta ekmek fırını var. Oradan çıkan yangının diğer iş yerlerine sıçradığını söylediler. Biz burada birçok firmaya yemek üretimi yapıyoruz. Sabah saat 06.00'da çalışmalara başlıyoruz. Düğün salonlarına yönelik de yemek yapıyoruz. Ama şimdi mutfak kesinlikle kullanılamayacak halde dedi. Üretim yapamayacakları için zor durumda olduklarını söyleyen Orhan, 700-800 kişilik firmalara yemek yapıyoruz. Firmaları mağdur etmemek için durumu onlara hemen bildirdik. Ama şimdi onlar da mağdur oldu, biz de mağdur olduk. Şu anda çok şaşkınız. Geceden beri buradayız. Sağlam şeyler var mı, kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz dedi.

Kaynak: DHA