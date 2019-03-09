İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı -EK

"KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ"

Yamanlar Polis Merkezi'ne gelen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, saldırının arkasında siyasi bir amaç olduğunu düşünmediklerini belirterek, "Bu çirkin saldırının arkasında kim var yada birileri mi yönlendiriyor bilmiyorum. Ama bu seçim Türkiye için önemli. Barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının çoğaldığı bir seçim olmasını diliyoruz. Bu seçim yerel seçim. Ama bazı insanlar kendilerine farklı görevler ediniyor. Sadece belediye başkanı seçeceğiz. Bizim MHP'li ya da AK Partili kimseyle sorunumuz olamaz. Kardeşçe yaşayacağız, kimse bunu engellemesin. Türkiye'de yaşayan herkes aynı bayrak altında yaşayan kardeşlerdir" dedi.

"HİÇ KİMSE BİZDEN YILMAMIZI BEKLEMESİN"

Bayraklı'daki Osmangazi Mahallesi'nde seçim ofisinin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, iki gün arka arkaya yapılan saldırılarla ilgili şunları söyledi:

"Sevgili başkanımızın bu işi bitirdiği, kazanmış olduğu, ipi göğüslemiş olduğu kesin ki bu kadar panik ve telaş var. Biz bu topraklarda kefensiz yatanların torunlarıyız. Biz o günlerden katledile katledile, cezaevlerinde süründürüle süründürüle, üstümüze geline geline bugünlere geldik. Bakın burada herkesin ailesinde o yaralardan izler var. Bizi durdurmak, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek isteyenlere karşı bugüne geldik. Bugün hangi noktadayız? Barışın, sevginin yanındayız. Biz bu kente aşkla bağlıyız. Aşkın ve umudun kaybettiği görülmüş şey değildir. Türkiye'yi Bayraklı'dan İzmir'den başlayarak bu karanlık günlerden çıkartacağız. Bizim karşımıza eşkıyalıkla gelerek durdurmaya çalışanlar başarılı olamaz onların bacaklarını kırarız. Hiçkimse bizden dayakla yılmamızı beklemesin. Biz bu yolculuğu birleşe birleşe ve direne direne kazanacağız. Sokakta pusu kuranları uyarıyorum, bu devam ederse Türkiye'nin sağduyusuna kast etmek olur. Eşkıya dün gece yaptı, bugün azdı. Bunun devamına emniyet izin vermeyecek. Ankara'dan bu mesajları vermek için geldim. Biz sevginin, barışın ve demokrasinin dışında hiçbir şeye izin vermeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bayrağımıza, gençlerimize el uzatanın elini kırarız. Sağduyuyla sevgiyle demokratik sonuca herkes katlanacak. Kentleri beton denizine çevirip yine kazanacaksın, öyle birşey yok. Biz kazanacağız."

"DEMOKRASİNİN KILCAL DAMARLARINI AÇACAĞIZ"

CHP Osmangazi Seçim Ofisi açılışında konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ise İzmir'in demokrasinin kalesi olduğunu belirterek, "İzmir'in Türkiye'yi değiştirdiğini göreceğiz. Demokrasiyi bu kentin kılcallarına taşıyacağız. Herkes aynı miktarda seviyor bu şehri. Demokrasinin kılcal damarlarını açacağız. Bu şehrin olağanüstü potansiyelini ortaya çıkaracağız. Önceliğimiz arka sokaklardır. Kentsel dönüşüme Cengizhan ve Nafiz Gürman mahallelerinden başlıyoruz. Kentin ekonomisinin büyümesi için çalışacağız. Biz siyaseti bundan yapıyoruz. Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Bu hikaye kader değil. Baska bir İzmir başka bir Türkiye mümkün. Ayaklarımızın üstüne kalksak bu hikaye değişir" dedi.

Kaynak: DHA