İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün gece bir kişinin evinin bulunduğu apartmanın önünde bıçakla öldürülmesine ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün gece bir kişinin evinin bulunduğu apartmanın önünde bıçakla öldürülmesine ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

Üçkuyular Mahallesi'ndeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan apartmanın girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, apartmanda yaşayan 48 yaşındaki Günay Özyıldız'ın ensesinden bıçaklandığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özyıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği değerlendirilen Ö.A. (19) ile olay yerinde katil zanlısıyla birlikte olduğu öne sürülen Z.A. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

İnönü Caddesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Haber

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