İzmir'de banka kapısının camını taşla kırıp 4 tablet bilgisayar çalan şüpheli kaçtı - Haberler
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İzmir'de banka kapısının camını taşla kırıp 4 tablet bilgisayar çalan şüpheli kaçtı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de banka kapısının camını taşla kırıp 4 tablet bilgisayar çalan şüpheli kaçtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde banka kapısının camını taşla kırıp içeri girerek 4 tablet bilgisayarı çalan hırsız aranıyor.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde banka kapısının camını taşla kırıp içeri girerek 4 tablet bilgisayarı çalan hırsız aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesindeki özel bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polisler, bankanın giriş kapısının camının kırık olduğunu gördü.

Banka yetkilileriyle bağlantı kuran ekiplerin içerdeki incelemesinde 4 tablet bilgisayarın çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamarası kayıtlarını izleyen ekipler, eşkalinden kimliğini saptadıkları şüpheli O.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki araştırmalarda da şüphelinin kaçarken düşürdüğü sanılan 1 tablet bilgisayar bulundu.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, taşla camı kırıp içeri giren şüphelinin, masaların üzerindeki tablet bilgisayarları alışı görülüyor.

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AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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