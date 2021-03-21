İzmir'de amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini yaralayan şüpheli jandarmaya teslim oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Ahmetli Mahallesi'ndeki mesire alanı yakınında bulunan tarlada E.K. (32) ile amcaları Süleyman K. (47) ve Osman K. (65) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K. (32) amcalarına yanındaki tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerden Süleyman K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin